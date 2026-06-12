Peiremans+ vende todas las entradas para su gira de diciembre

Peiremans+, el proyecto pop formado por en 2005 por Gorka Urbizu (Berri Txarrak), Imanol Ubeda (Deabruak Teilatuetan, Bide Ertzean, Don Inorrez), Marino Goñi (Balerdi Balerdi, Gor diskoak) y Txiki (Kashbad), ha vendido en cuestión de minutos todas las entradas para los nueve conciertos que ofrecerá en septiembre.

Diez años después de publicar su último trabajo de estudio, el EP Bigarren saria, la gira Halley Tour 2026, tras la que el grupo “desaparecerá otra vez por largos años”, llegará a Biarritz (Atabal, 4 de diciembre), Azpeitia (Sanagustin, 10 y 11 de diciembre), Vitoria (Jimmy Jazz, 17 de diciembre), Pamplona (23 de diciembre), San Sebastián (Dabadaba, 26 y 27 de diciembre) y Bilbao (Kafe Antzokia, 28 y 29 de diciembre).

La alta demanda de entradas este jueves generó un colapso en el soporte de compraventa de tiques, lo que obligó al grupo a posponer la venta de entradas hasta este viernes, 12 de junio.

Los miembros del grupo han anunciado que se encuentran “mirando agendas” para ver si es posible ofrecer algún concierto más.

Peiremans+ publicó dos EP de estudio: Peiremans (2005) y Bigarren saria (2016).