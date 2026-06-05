Zetak vende las 80 000 entradas del doble concierto Mitoaroa III

Zetak llevará el espectáculo Mitoaroa III al estadio San Mamés de Bilbao los próximos días 19 y 20 de junio, con todas las entradas vendidas para ambas citas. La primera fecha, la del sábado (20 de junio), fue anunciada el pasado septiembre, y todos los tiques se agotaron en el proceso de preventa. Tras este éxito, se anunció otro pase del espectáculo para la víspera, y las entradas para ese concierto se han agotado hoy.

La cita de Bilbao llega precedida de los también multitudinarios Mitoaroa I (Navarra Arena) y Mitoaroa II (Ilunbe). Los dos primeros espectáculos tenían como fuente de inspiración el presente y el pasado, respectivamente, mientras que Mitoaroa III está ambientado en el futuro y es un obra pensada “para convertir San Mamés en un gran altavoz de la cultura vasca”.