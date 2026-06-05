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Zetak vende las 80 000 entradas del doble concierto Mitoaroa III

El grupo navarro llenará el estadio de San Mamés los días 19 y 20 de junio, en una nueva entrega de Mitoaroa.
Zetak llegará Bilbao tras pasar por San Sebastián (foto) y Pamplona. Foto: Ibai Salazar
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EITB

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Zetak llevará el espectáculo Mitoaroa III al estadio San Mamés de Bilbao los próximos días 19 y 20 de junio, con todas las entradas vendidas para ambas citas. La primera fecha, la del sábado (20 de junio), fue anunciada el pasado septiembre, y todos los tiques se agotaron en el proceso de preventa. Tras este éxito, se anunció otro pase del espectáculo para la víspera, y las entradas para ese concierto se han agotado hoy.

La cita de Bilbao llega precedida de los también multitudinarios Mitoaroa I (Navarra Arena) y Mitoaroa II (Ilunbe). Los dos primeros espectáculos tenían como fuente de inspiración el presente y el pasado, respectivamente, mientras que Mitoaroa III está ambientado en el futuro y es un obra pensada “para convertir San Mamés en un gran altavoz de la cultura vasca”.

"San Mamés"

Pello Reparaz, líder de Zetak, explicó en una rueda de prensa para presentar Mitoaroa III que se trata de un espectáculo “pensado especialmente para desplegarlo en San Mamés”: “San Mamés no es simplemente el emplazamiento del espectáculo, sino que es un elemento activo de la propuesta”. Además, añadió que participarán “más de 700 profesionales, 150 personajes y algunas personas invitadas”. 

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