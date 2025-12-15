The Hives, Alcalá Norte, Counting Crows y Superchunk se suman al Azkena Rock Festival
El festival Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz, que celebrará su 24ª edición entre los días 18 y 20 de junio, ha añadido a su cartel a los enérgicos The Hives, el rock noventero alternativo de Counting Crows, los madrileños Alcalá Norte y su “La vida cañón”, Superchunk, The Temperance Movement, la elegancia progresiva de los suecos Hällas, Vandoliers, DeWolff y el rock de los gasteiztarras Lepora.
Todos estos nombres se unen a los ya anunciados Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May junto a Darrel Highman, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil…
Además, la organización apunta que aún quedan artistas por confirmar, y recuerda que ya está anunciada, asimismo, la programación completa de la carpa Trashville.
18-20 de junio
Dwarves, Bridge City Sinners y 13 bandas más completan el espacio Trashville del Azkena Rock Festival
Los bonos generales (160 euros más “gastos”) siguen a la venta, así como el Bono Gaztea (menores de 24 años) y el Bono Cuadrilla (cinco abonos con un sexto gratis). Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para menores de 14 años.
