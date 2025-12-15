The Hives, Alcalá Norte, Counting Crows y Superchunk se suman al Azkena Rock Festival

Todos estos nombres se unen a los ya anunciados Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May junto a Darrel Highman, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil…

Además, la organización apunta que aún quedan artistas por confirmar, y recuerda que ya está anunciada, asimismo, la programación completa de la carpa Trashville.