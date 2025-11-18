El Azkena Rock Festival ha presentado este martes la programación de la carpa Trasville para su 24ª edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio. Actuarán en su escenario, abierto al garage, el surf, el psychobilly y el punk, Dwarves, The Bridge City Sinners, Cuir, Henge, Captain Trasho, Twin Ghosts, Cavegirl + The Neandergals y Les Robots.

También se podrá disfrutar de Stompin’ Riffraffs, The Concrete Boys, Restless Ramones, Bloodsucking zombies from outer space, Ángel y Cristo, Radioactivas, y el dúo Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda.

La oferta de Trashville se une a la programación ya anunciado por el Azkena, encabezada por Alice Cooper y Social Distortion, y en la que también están Imelda May Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.