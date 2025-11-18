18-20 de junio
Dwarves, Bridge City Sinners y 13 bandas más completan el espacio Trashville del Azkena Rock Festival

El escenario orientado al garage, el surf, el psychobilly y el punk presenta su cartel, que se une a una propuesta en la que ya figuraban Alice Cooper, Social Distortion e Imelda May, entre otras y otros.
The Dwarves taldea

El grupo de Chicago Dwarves encabeza el anuncio del escenario Trashville. Foto: Julia Lofstrand.

El Azkena Rock Festival ha presentado este martes la programación de la carpa Trasville para su 24ª edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio. Actuarán en su escenario, abierto al garage, el surf, el psychobilly y el punk, Dwarves, The Bridge City Sinners, Cuir, Henge, Captain Trasho, Twin Ghosts, Cavegirl + The Neandergals y Les Robots.

También se podrá disfrutar de Stompin’ Riffraffs, The Concrete Boys, Restless Ramones, Bloodsucking zombies from outer space, Ángel y Cristo, Radioactivas, y el dúo Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda.

La oferta de Trashville se une a la programación ya anunciado por el Azkena, encabezada por Alice Cooper y Social Distortion, y en la que también están Imelda May Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.

Los abonos generales (140 euros + gastos) se encuentran a la venta en la web del festival junto al Bono Gaztea (100 + gastos para menores de 24 años), y Bono Cuadrilla (al comprar cinco bonos, el sexto es gratis). Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para menores de 14 años. 

Azkena Rock 2025 Vitoria-Gasteiz Conciertos Música

