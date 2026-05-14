Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial de fútbol
Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS actuarán en la final del Mundial de fútbol masculino el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.La canción del Mundial, 'Dai Dai', publicada la semana pasada, es obra de Shakira; la colombiana también fue coche del 'Waka Waka', himno de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.
El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo.
Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.
Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems actuaron durante 25 minutos en el descanso de la final que enfrentó al PSG y al Chelsea en el mismo escenario que acogerá la final del Mundial.
La semana pasada, la FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, o Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.
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