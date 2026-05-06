La ABAO ofrecerá 9 títulos en su 75ª temporada

La asociación ABAO Bilbao Opera comenzará el sábado, 17 de octubre, la temporada 2026-2027, su septuagésima quinta, con La Traviata de Giuseppe Verdi, una de las óperas con las que en 1953, constituida la institución Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, comenzaban los festivales de ópera en Bilbao.

Iniciará así los tres años de programación y actos conmemorativos con los que va a festejar su 75ª temporada de ópera en Bilbao y los 75 años de la Asociación desde su fundación en 1953.

Así, ofrecerá cinco óperas de estéticas muy diferentes, que muestran “cinco formas de amar”: La Traviata, Il barbiere di Siviglia, Die Walküre, Roberto Devereux y Manon Lescaut.

Además. la vigésimo segunda edición de ABAO Txiki en el Teatro Arriaga presenta cuatro espectáculos, con 15 funciones en total.