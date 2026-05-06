Must +PRO ofrece un punto de encuentro a la industria musical vasca
La segunda edición del encuentro profesional del sector musical en Euskal Herria, que se celebrará en Bilbao los días 13 y 14 de mayo, combinará un programa profesional con una programación de conciertos abierta al público con el objetivo de "fortalecer el ecosistema musical tanto desde dentro como desde fuera".
La asociación Musika Bulegoa ha presentado la segunda edición del encuentro profesional de la música de Euskal Herria, Must +PRO, que se celebrará los días 13 y 14 de mayo en Bilbao, y dividirá su oferta en dos grandes ámbitos: la programación profesional (PRO), dirigida a agentes del sector, y la programación abierta de conciertos (LIVE), pensada para el público general.
El programa profesional, diseñado para artistas, creadores y creadoras, salas, empresas, agencias, programadores (en el que participarán 19 programadores y programadoras de fuera de Euskal Herria), managers, instituciones y otros agentes culturales, abordará a través de mesas redondas, conferencias, encuentros y espacios de colaboración los siguientes temas: fondos europeos, la música como motor económico, producción musical e inteligencia artificial, legislación, estrategias para atraer audiencias...
De cara al público general, Bilborock ofrecerá 8 conciertos breves a cargo de grupos y artistas seleccionados a través de una convocatoria abierta: Heitxi, Julie, Supercremalleras y Caballos Yonkis actuarán el miércoles y al día siguiente lo harán Bea Asurmendi, Haize Arrosa, Olivia Orell y Maloa Brothers.
EITB realizará dos tertulias en Gaztea y Radio Euskadi.
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