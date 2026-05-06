La asociación Musika Bulegoa ha presentado la segunda edición del encuentro profesional de la música de Euskal Herria, Must +PRO, que se celebrará los días 13 y 14 de mayo en Bilbao, y dividirá su oferta en dos grandes ámbitos: la programación profesional (PRO), dirigida a agentes del sector, y la programación abierta de conciertos (LIVE), pensada para el público general.

El programa profesional, diseñado para artistas, creadores y creadoras, salas, empresas, agencias, programadores (en el que participarán 19 programadores y programadoras de fuera de Euskal Herria), managers, instituciones y otros agentes culturales, abordará a través de mesas redondas, conferencias, encuentros y espacios de colaboración los siguientes temas: fondos europeos, la música como motor económico, producción musical e inteligencia artificial, legislación, estrategias para atraer audiencias...

De cara al público general, Bilborock ofrecerá 8 conciertos breves a cargo de grupos y artistas seleccionados a través de una convocatoria abierta: Heitxi, Julie, Supercremalleras y Caballos Yonkis actuarán el miércoles y al día siguiente lo harán Bea Asurmendi, Haize Arrosa, Olivia Orell y Maloa Brothers.

EITB realizará dos tertulias en Gaztea y Radio Euskadi.