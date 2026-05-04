El Orfeón Donostiarra y un destacado elenco de solistas internacionales protagonizarán el nuevo programa sinfónico que la Euskadiko Orkestra ofrecerá a partir de este lunes, 4 de mayo, en las cuatro capitales de Hegoalde.



La nueva tanda de recitales, en los que interpretará piezas de Bach, Strauss y Mendelssohn en torno al tema de la muerte, contará con la intervención de la mezzosoprao canadiense Sophie Harmsen, el tenor alemán Werner Güram y dos barítonos, el austriaco Florian Boesch y el germano Markus Volpert, además de la formación coral donostiarra.



El alemán Alexander Liebreich, director de la Orquestra de València y reputado especialista del repertorio sinfónico-coral, será el encargado de dirigir los conciertos, que tendrán lugar del 4 al 8 de mayo en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria, el Baluarte de Pamplona, el Palacio Euskalduna de Bilbao y el Auditorio Kursaal de San Sebastián, en doble sesión el 7 y 8 de mayo.



El décimo programa de la temporada 2025/26 arrancará con 'Ich habe genug' (Estoy satisfecho) de Johann Sebastian Bach, y seguidamente se abordará 'Muerte y transfiguración', un poema sinfónico de Richard Strauss.



En la segunda parte del programa, el Orfeón Donostiarra y tres solistas se sumarán a la orquesta para interpretar la cantata pagana 'La primera noche de Walpurgis', de Felix Mendelssohn.

