Las voces se convierten en protagonistas de los conciertos de la Euskadiko Orkestra, al son de Strauss y Mendelssohn
El nuevo programa sinfónico comenzará el 4 de mayo en Vitoria, y estará dirigido por el alemán Alexander Liebreich.
El Orfeón Donostiarra y un destacado elenco de solistas internacionales protagonizarán el nuevo programa sinfónico que la Euskadiko Orkestra ofrecerá a partir de este lunes, 4 de mayo, en las cuatro capitales de Hegoalde.
La nueva tanda de recitales, en los que interpretará piezas de Bach, Strauss y Mendelssohn en torno al tema de la muerte, contará con la intervención de la mezzosoprao canadiense Sophie Harmsen, el tenor alemán Werner Güram y dos barítonos, el austriaco Florian Boesch y el germano Markus Volpert, además de la formación coral donostiarra.
El alemán Alexander Liebreich, director de la Orquestra de València y reputado especialista del repertorio sinfónico-coral, será el encargado de dirigir los conciertos, que tendrán lugar del 4 al 8 de mayo en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria, el Baluarte de Pamplona, el Palacio Euskalduna de Bilbao y el Auditorio Kursaal de San Sebastián, en doble sesión el 7 y 8 de mayo.
El décimo programa de la temporada 2025/26 arrancará con 'Ich habe genug' (Estoy satisfecho) de Johann Sebastian Bach, y seguidamente se abordará 'Muerte y transfiguración', un poema sinfónico de Richard Strauss.
En la segunda parte del programa, el Orfeón Donostiarra y tres solistas se sumarán a la orquesta para interpretar la cantata pagana 'La primera noche de Walpurgis', de Felix Mendelssohn.
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