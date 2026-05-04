El festival BBK Legends Bilbao anuncia los horarios de sus conciertos
Chris Isaak actuará el viernes a partir de las 22:15 horas, y Tom Morello lo hará el sábado a las 22:50 horas.
La décima edición del festival BBK Legends Bilbao se celebrará los días 26 y 27 de junio, en el Bilbao Arena, y la organización ha anunciado hoy, lunes, los horarios de los conciertos.
El 26 de junio, viernes, las puertas se abrirán a las 18:30 horas, y actuarán Dea Matrona (19:30), Cracker (20:50) y Chris Isaak (22:15). Al día siguiente, 27 de junio, las puertas se abrirán a las 18:30, y sobre el escenario estarán Graveyard (19:30), Beat (20:55) y Tom Morello (22:50).
Los bonos de dos días están a la venta por 120 euros, y las entradas de día por 75 euros.
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