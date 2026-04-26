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ETS anuncia un concierto el 20 de marzo de 2027 en el Buesa Arena

La banda alavesa lo ha anunciado durante el concierto en Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 28 de abril.

MADRID, 24/04/2026.- Aunque recelan de la etiqueta de su oficina como "el grupo más exitoso en lengua vasca de la última década", ETS (o lo que es lo mismo, el grupo En Tol Sarmiento) es consciente de que este sábado protagonizarán "un hito" tras vender con un año de antelación el formato completo del Movistar Arena de Madrid con el euskera por bandera. EFE/ ETS (En Tol Sarmiento) // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

ETS. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: ETSk kontzertua emango du 2027ko martxoaren 20an Buesa Arenan
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EITB

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La banda alavesa ETS ha anunciado que ofrecerá un concierto en el Buesa Arena el 20 de marzo de 2027. Las entradas se podrán adquirir a partir del martes, 28 de abril, y eses es el único concierto programado hasta el momento.

En Tol Sarmiento ha anunciado el concierto en Madrid, cuando tocaba para más de 15.000 personas en el Movistar Arena.

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