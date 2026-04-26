ETS anuncia un concierto el 20 de marzo de 2027 en el Buesa Arena
La banda alavesa lo ha anunciado durante el concierto en Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 28 de abril.
La banda alavesa ETS ha anunciado que ofrecerá un concierto en el Buesa Arena el 20 de marzo de 2027. Las entradas se podrán adquirir a partir del martes, 28 de abril, y eses es el único concierto programado hasta el momento.
En Tol Sarmiento ha anunciado el concierto en Madrid, cuando tocaba para más de 15.000 personas en el Movistar Arena.
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