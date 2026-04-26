La banda alavesa ETS ha anunciado que ofrecerá un concierto en el Buesa Arena el 20 de marzo de 2027. Las entradas se podrán adquirir a partir del martes, 28 de abril, y eses es el único concierto programado hasta el momento.

En Tol Sarmiento ha anunciado el concierto en Madrid, cuando tocaba para más de 15.000 personas en el Movistar Arena.