El Bilbao BBK Live llega a Durango de la mano de Mujeres, Kiliki, Los Fresones Rebeldes, Pi L.T. y Olatz Salvador
El Bilbao BBK Live volverá a recalar en un pueblo vizcaíno antes de la cita principal en Kobetamendi. Herrian, el anticipo del festival, se desarrollará este año en Durango, de la mano de diez grupos y artistas: Amaiurtxu, Eider, Gar, Heitxi, Kiliki, Los Fresones Rebeldes, Mala Gestión, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Mujeres, Olatz Salvador, Oslo Ovnies, Pi L.T., Santa Salut y Wau y los Arrrghs!!!
La programación será diurna, de 13:00 a 23:00 horas, y de acceso libre, y tendrá lugar en la plaza Ezkurdi, el parque Benita Uribarrena y el parque Ibaizabal.
El Bilbao BBK Live, que este año celebra su 20º aniversario, se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi.
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