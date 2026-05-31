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Miles de personas vibran en el BEC con El Último de la Fila

Miles de personas vibran en el BEC con El Último de la Fila
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek gozatu dute BECen El Ultimo de la Fila taldearen kontzertuan
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EITB

Última actualización

Multitud de personas han disfrutado este fin de semana del esperado concierto del grupo liderado por Manolo García, en una cita marcada por la emoción, la nostalgia y un repertorio repleto de canciones emblemáticas.

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