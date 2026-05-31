Miles de personas vibran en el BEC con El Último de la Fila
Multitud de personas han disfrutado este fin de semana del esperado concierto del grupo liderado por Manolo García, en una cita marcada por la emoción, la nostalgia y un repertorio repleto de canciones emblemáticas.
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Editan en un disco las grabaciones caseras del trikitilari Laja
En el doble disco "Laja. Ordu txikitako saioak", la editorial Elkar edita las grabaciones caseras del músico azkoitiarra Iñaki Garmendia "Laja", fallecido en 2019, tras una selección realizada por Anjel Valdés.
Premios Musika Bulegoa
Sigue en directo el acto de entrega de los Premios Musika Bulegoa desde la sala de conciertos de Atabal Biarritz.
Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España
La Academia española de la Música ha celebrado esta noche en Madrid la tercera edición de sus premios. Fito se ha llevado el premio al mejor álbum de rock, Etxebarria el de mejor banda sonora e Izaro el de mejor canción en euskera por su versión de “Xorieri” junto a Baiuca.
Pantxoa eta Peio repasan su trayectoria musical en el Baluarte de Pamplona
Pantxoa eta Peio han arrancado el segundo concierto de su última gira con la canción "Itsaso ondoan", a las 19:30 de la tarde en el Baluarte de Pamplona. El dúo de Iparralde está realizando una gira de siete conciertos, con las que pasarán por Lesaka, Bergara y Baiona. Después, los días 9 y 10 de enero de 2027 darán fin a la misma en el BEC de Bilbao.
La Euskadiko Orkestra afronta el programa "Bernaola/Mendelssohn" acompañada de Elena Sancho Pereg, Marife Nogales y Vocalia Taldea
El eje del penúltimo programa de la temporada sinfónica 2025-2026 es 'El sueño de una noche de verano', obra de Mendelssohn de más de una hora de duración. La serie de conciertos arrancará hoy, viernes, en San Sebastián.
Aurora Beltrán, premio Príncipe de Viana de la Cultura
La música navarra verá premiada “una trayectoria profesional que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público”.
Fontaines DC actuará en Pamplona el 13 de agosto
El grupo irlandés tocará en la Ciudadela de la capital navarra. Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 29 de mayo.
ETS y Celtas Cortos encabezan el festival Getxo Folk
La 42ª edición del Festival de Folk de Getxo que se celebra del 9 al 13 de septiembre también presentará un concierto de la fadista Dulce Pontes y el recital “Xalbador, Urepeleko artzaina”.
Aplazado el festival de punk y rock Eztanda
El festival de música, anunciado para los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz, ha sido aplazado “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”. Estaban anunciados, entre otros grupos, Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak y Hell Beer Boys.