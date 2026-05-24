Pantxo eta Peio repasan su trayectoria musical en el Baluarte de Pamplona
Pantxoa eta Peio han arrancado el segundo concierto de su última gira con la canción "Itsaso ondoan", a las 19:30 de la tarde en el Baluarte de Pamplona. El dúo de Iparralde está realizando una gira de siete conciertos, con las que pasarán por Lesaka, Bergara y Baiona. Después, los días 9 y 10 de enero de 2027 darán fin a la misma en el BEC de Bilbao.
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