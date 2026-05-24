Pantxoak eta Peiok bere kantutegiari errepasoa egin diote Iruñeko Baluarten

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

“Itsaso ondoan” kantuarekin abiatu dute Pantxoak eta Peiok Iruñeko Baluarteko kontzertua, arratsaldeko 19:30ean. Zazpi kontzertuko bira egingo du Iparraldeko bikoteak, eta Lesaka, Bergara eta Baionatik pasako dira. Ondoren, 2027ko urtarrilaren 9an eta 10an  Barakaldoko BECen izango da Pantxoa eta Peioren azken dantza.

Iparralde Euskal musika Iruñea Musika

