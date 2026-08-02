87. edizioa
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Juan Diego Florez tenor perutarraren emanaldia eta 9 ikuskizun Donostiako Musika Hamabostaldia abiatzeko

Gaur hasi eta abuztuaren 30era arte, 60 kontzertu baino gehiago izango dira Kursaalen, Victoria Eugenian eta Tabakaleran. Ikuskizun aipagarrien artean, "Arriaga harrigarria", Arriagaren heriotzaren bigarren mendeurrena gogoratuko duen kontzertua, eta Natxo de Felipek agertokietara egingo duen itzulera, Arantzazun izango den emanaldiarekin.

Juan Diego Florez tenorra. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Nazioarteko kantu lirikoaren izar handi batek, Juan Diego Florez tenor perutarrak, eta 9 kontzertu eta ikuskizunek (gehienak doakoak) abiatuko dute gaur Donostiako 87. Musika Hamabostaldia. Ia hilabetez, abuztuaren 30era arte, musika sinfonikoz, errezitalez eta doinu abangoardistez blaituko da Gipuzkoako hiriburua. Besteak beste, aipatzekoak dira Juan Crisostomo Arriagaren heriotzaren bigarren mendeurrena omentzeko kontzertua, Arriaga harrigarria, Juanjo Menaren gidaritzapean, eta Natxo de Felipek agertokietara egingo duen itzulera, Kuarteto Philiperena hari laukotearekin batera, Abandonatuak kontzertuarekin.

Florez tenorra, Vincenzo Scalera pianista lagun duela, bi hamarkadaren ostean ariko da berriro Donostian. Verdi, Donizetti, Bellini, Rossini, Massenet, Gounod, Serrano, Lecuona eta abarren piezekin osatutako programa eskainiko du. Kontzertua Kursaalen emango du, 20:00etan, eta sarrerak agortuta daude jada.

Iluntzean, Kresala taldearen 20 dantzarik "giza dualtasuna" aztertuko dute Zure barnean: El mito de la Hidra "musika, dantza eta poesia" muntaiarekin, Zuloaga plazan.

Irekieran hainbat diziplinatako proposamenak bilduko dituzte hiriko hainbat lekutan. Udaletxeko Osoko Bilkuren aretoan, esaterako, Jon Urdapilleta pianistaren emanaldiaz eta Verdini konpainiaren dantza-ikuskizunaz gozatu ahalko du publikoak. Atotxako parrokian, berriz, Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak emango dute kontzertua. 

Kursaal auditorioa nazioarteko ahots eta talde onenen topagune izango da. Besteak beste, Mahler Chamber Orchestra, The Constellation Choir and Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra eta Milango Scalako Orkestra Filarmonikoa taularatuko dira beratan, besteak beste, zuzendari handi hauen gidaritzapean: Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding eta Jaap van Zweden. Abuztuaren 19an, Euskadiko Orkestrak, Bilbao Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoiak eta Easo Abesbatzak Berliozen Hildakoen Meza Handia interpretatuko dute, Erik Nielsen BOSeko titular ohiaren zuzendaritzapean, eta John Matthew Meyers tenorra bakarlari dela.

Bestalde, abuztuaren 12an, Victoria Eugenia Antzokian, Juan Crisostomo Arriagaren heriotzaren bigarren mendeurrena gogoratuko duen kontzertua izango da, Arriaga harrigarria izenburupean. Juanjo Menaren gidaritzapean (gasteiztarrak aurtengoak bere azken kontzertuak izango direla iragarri du), Euskadiko Orkestrak bilbotar jenio goiztiarraren obra ezagunenen aukeraketa bat interpretatuko du: Los esclavos felicesen Obertura, Sinfonia re maiorren, Stabat Mater, O Salutaris Hostia eta Obertura re maiorren.

Gainera, abuztuaren 17an, Eva Yerbabuenak eta bere konpainiak Yerbagüena (ilun distiratsua) ikuskizuna eramango dute Victoria Eugeniara.

Tabakalera jaialdiaren egoitza gisa finkatu eta eskaintza garaikidearen erdigune bihurtuko da. Tabakalera Dantzan zikloarekin batera, Musika Garaikideari eskainitako zikloa eta Zomozorroak Haurren Hamabostaldiko ikuskizun nagusiaren estreinaldia hartuko ditu.

Azkenik, aipatzekoa da Natxo de Felipe agertokietara itzuli dela. Oskorriren behin betiko agurretik 11 urtera, Abandonatuak aurkeztuko du Arantzazun, abuztuaren 20an. De Felipek Oskorriren garaian argitaratu gabe geratu ziren zenbait abesti berreskuratu ditu, behin taldekideei egindako mehatxu profetikoa beteta: “Egunen batean, nire lagunek abandonatutako kantuak berpiztuko ditut, zuen lotsagarri”.

Donostia Kontzertuak Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Natxo de Felipe agertokietara itzuliko da "Abandonatuak" proiektu berriarekin

Oskorrik agur esan eta 11 urtera, Natxo de Felipe berriro igoko da agertokietara disko berri batekin: Abandonatuak. Argitaratu gabe geratu ziren talde mitikoaren kantuak berreskuratu ditu proiektu honetan, eta abuztuaren 20an zuzenean aurkeztuko du Arantzazuko Santutegian, Donostiako Musika Hamabostaldiaren programazioaren barruan. Philiperena taldearekin batera aritu da disko honetan, Xabier de Felipe, Przemysaw Pujanek, Esther Alba eta Karmele Castillorekin batera.

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