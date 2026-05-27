Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España
La Academia de la Música de España celebró a noche en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid la tercera edición de sus premios anuales. Se concedieron 45 galardones en total, de los que ocho (artista del año, mejor canción por “La perla”, álbum del año, mejor compositora…) fueron para Rosalía y su disco “Lux”.
En lo que se refiere a la representación vasca, Fito y Fitipaldis se llevaron el premio a mejor álbum de rock por “El monte de los aullidos”, Aitor Etxebarria se hizo con el premio a “mejor álbum BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía...” por la banda sonora de la serie Furia e Izaro, ausente en la gala, ganó el premio a la mejor canción en euskera por “Xorieri”, adaptada junto a Bauica, ante Merina Gris y Gorka Urbizu, Sara Azurza y Olaia Inziarte, ETS y Janus Lester.
Estos fueron los 45 premios de la Academia:
ARTISTA DEL AÑO: Rosalía
ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía
CANCIÓN DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
AiMEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana
PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía
MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente
MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente
COMPOSITOR DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía
MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta
MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía
MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva
MEJOR EVENTO DEL AÑO: Inverfest 2025
MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía
MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal
MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral
MEJOR CANCIÓN DE POP ROCK: 'Caída libre', de Leiva & Robe
MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis
MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales
MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
- MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte
MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta
MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis
MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto
MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto
MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela
MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania
MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral
MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén
MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria
MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva
MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador
MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran
MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés
MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro
MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras
MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura
MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador
MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid
PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat
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