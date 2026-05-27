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Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España

La Academia española de la Música ha celebrado esta noche en Madrid la tercera edición de sus premios. Fito se ha llevado el premio al mejor álbum de rock, Etxebarria el de mejor banda sonora e Izaro el de mejor canción en euskera por su versión de “Xorieri” junto a Baiuca.
Fito kantaria Madrilen, Espainiako Musika Akademiaren sarietan.
Fito, anoche en Madrid, en la gala de entrega de los premios de la Academia de la Música de España. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Fito, Aitor Etxebarria eta Izaro, Espainiako Musika Akademiak sarituak
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EITB

Última actualización

La Academia de la Música de España celebró a noche en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid la tercera edición de sus premios anuales. Se concedieron 45 galardones en total, de los que ocho (artista del año, mejor canción por “La perla”, álbum del año, mejor compositora…) fueron para Rosalía y su disco “Lux”.

En lo que se refiere a la representación vasca, Fito y Fitipaldis se llevaron el premio a mejor álbum de rock por “El monte de los aullidos”, Aitor Etxebarria se hizo con el premio a “mejor álbum BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía...” por la banda sonora de la serie Furia e Izaro, ausente en la gala, ganó el premio a la mejor canción en euskera por “Xorieri”, adaptada junto a Bauica, ante Merina Gris y Gorka Urbizu, Sara Azurza y Olaia Inziarte, ETS y Janus Lester.

 

Estos fueron los 45 premios de la Academia:

ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

CANCIÓN DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

AiMEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente

COMPOSITOR DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía

MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta

MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía

MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva

MEJOR EVENTO DEL AÑO: Inverfest 2025

MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral

MEJOR CANCIÓN DE POP ROCK: 'Caída libre', de Leiva & Robe

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis

MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales

MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis

MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto

MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén

MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria

MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran

MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés

MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro

MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras

MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador

MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat

Música Música vasca Música

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