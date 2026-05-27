Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España

Estos fueron los 45 premios de la Academia:

ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

CANCIÓN DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

AiMEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente

COMPOSITOR DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía

MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta

MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía

MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva

MEJOR EVENTO DEL AÑO: Inverfest 2025

MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral

MEJOR CANCIÓN DE POP ROCK: 'Caída libre', de Leiva & Robe

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis

MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales

MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis

MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto

MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén

MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria

MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran

MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés

MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro

MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras

MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador

MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat