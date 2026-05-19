El festival Aiara Fest, con Su Ta Gar, Biznaga, Janus Lester y La Pegatina, anuncia sus horarios

El festival Aiara Fest celebrará su segunda edición los días 29 y 30 de mayo en Amurrio. En cartel presenta a Mirua, Janus Lester, SÜNE, Merina Gris, La Pegatina, Sanguijuelas del Guadiana, Su Ta Gar, Biznaga y otros grupos y artistas. La organización ha anunciado hoy los horarios de las actuaciones.

Las entradas están a la venta en la web del festival. El bono para dos días cuesta 57,98 euros (46,83 para las y los locales) y las entradas de día 41,26. Las y los menores de 17 años pueden comprar el bono por 18,96 euros.

Viernes (29 de mayo)

Escenario Aiara Fest

18:00 Mirua

20:00 Sanguijuelas del Guadiana

22:20 Su Ta Gar

01:00 Biznaga

2:15 Sr. Lobezno

Escenario El Refor

18:50 Niña Coyote eta Chico Tornado

21:15 Sobrezero

23:55 SÜNE

Sábado (30 de mayo)

Escenario Aiara Fest

18:00 GWA YA

19:55 Janus Lester

22:20 Dubioza

00:30 La Pegatina

2:20 Sr. Lobezno

Escenario El Refor

18:50 El Jose

21:15 Javi Medina

23:25 Merina Gris