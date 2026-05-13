Bilbao BBK Live estrenará este año la jornada Mendian para celebrar su vigésimo aniversario, que tendrá lugar el 7 de junio en Kobetamendi, y se tratará, según el festival lo ha descrito en nota de prensa, de "una jornada de acceso libre y familiar en plena naturaleza".

Desde las 12:00 hasta las 21:30 horas, la programación se repartirá por las zonas Zaborra, Komedia y Orkestra.

Zaborra será un espacio en el que sonará la música interpretada con instrumentos fabricados con basura, juguetes, cachivaches y materiales reutilizados Allí estará la Orquesta de Reciclados de Cateura desde Paraguay, Fungistanbul desde Turquía, Trashbeatz desde Bélgica y The Wackids desde Francia.

Comedia presentada las y los humoristas Grison, de Rakel Molina y Valeria Ros.

Hirian, en Zorroza

La víspera, el 6 de junio, las callles del barrio de Zorroza servirán de escenario para una veintena de grupos y artistas: Australian Blonde, Betto Snay, Buhos, Colectivo Da Silva, Dav "Kingston, Faenna, Juantxo Skalari & La Rude Band, Laaza, Marwán, No Quiero, Samantha Hudson, Suzete, White Coven y Xavibo.

También se podrá escuchar a las y los DJ Bihotza, Inés Hernand, Daniless y Amaia Yaniz.

La programación es gratuita, y se desarrollan en cuatro escenarios ubicados en la plaza junto a la estación de tren, el frontón, el Parque del Ferial y la Cancha.