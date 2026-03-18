9-11 de julio
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El Bilbao BBK Live cierra su cartel con FKA twigs y anuncia su programación por días

El festival, que celebra su 20º aniversario, ha puesto a la venta las entradas de día para una edición que encabezan Calvin Harris, David Byrne y FKA twigs (jueves), Robbie Williams, Alabama Shakes y Bella and Sebastian (viernes) y Dellafuente, Lily Allen e Idles.
FKA twigs artista
FKA twigs actuará en la primera jornada del festival. Foto: Atlantic Records.
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EITB

Última actualización

El festival Bilbao BBK Live ha cerrado este miércoles el cartel para la edición de su 20º aniversario, que se celebrará en Kobetamendi los días 9, 10 y 11 de julio. La artista británica FKA twigs se une a un cartel con más de 80 grupos y artistas, que hoy también ha desvelado su reparto por días.

El primer día, el jueves 9 de julio, subirán a los escenarios de Kobetamendi el músico electrónico Calvin Harris, que dejará una buena muestra de sus hits, FKA twigs, el legendario músico David Byrne, Dani Fernández, Belén Aguilera, Paris Paloma el art-pop de hemlocke springs, Fatoumata Diawara,, Apparat, Don West, Folk Bitch Trio, Las Petunias, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

El viernes, día 10, Robbie Williams concentrará todas las miradas, pero habrá que estar también atentos y atentas a los conciertos de Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, TOMORA, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés, Westside Cowboy, CMAT, Thee Sacred Souls, Juicy BAE, Mietze Conte, Marte Lasarte y Suave.

Para terminar, la última jornada del festival ofrecerá el sábado actuaciones de Dellafuente, Idles, Lily Allen presentando West End Girl, Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ, horsegiirL, Ralphie Choo, BB Trickz, Amore, Queralt Lahoz, Cervatana, Nu Genea (live band), Mind Enterprises, Aimarz y Barrrk.

La electrónica volverá a ser protagonista en los espacios Basoa y Lasai, y la zona club Gorria volverá tras estrenarse el año pasado.

El bono está a la venta por 180 euros (+ gastos) y las entradas de día por 65 euros (+ gastos) hasta el 24 de marzo.  

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