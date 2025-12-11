FESTIVALES
Robbie Williams y Lily Allen encabezan el primer avance del 20 aniversario de Bilbao BBK Live

El festival ha anunciado un primer bloque de artistas en el que destacan David Byrne, Interpol, IDLES, Charlotte de Witte y Alabama Shakes. Bilbao BBK Live celebrará su vigésima edición del 9 al 11 de julio de 2026 en Kobetamendi. La venta Fan comenzará el 15 de diciembre y la venta general, el día 17 a las 10:00.
Robbie Williams. Foto: Bilbao BBK Live
EITB

Bilbao BBK Live ha desvelado el primer avance del cartel con el que celebrará su 20 aniversario. El festival volverá a celebrarse en su ubicación habitual en Kobetamendi los días 9, 10 y 11 de julio, en una cita concebida como homenaje al público fiel y a las bandas que han marcado la historia del evento.

Entre los artistas confirmados sobresalen Robbie Williams, que llevará a Kobetamendi su Long 90’s Tour coincidiendo con el lanzamiento de su álbum Britpop, y Lily Allen, que presentará en directo y al completo su disco West End Girl. A ellos se suma David Byrne, creador de Talking Heads, con un espectáculo concebido para esta edición especial.

El bloque internacional principal lo completan Interpol, una de las bandas de referencia del indie-rock de las últimas décadas; la energía de IDLES; la electrónica de vanguardia de Charlotte de Witte; y Alabama Shakes, con el soul rock característico de Brittany Howard.

El avance incluye también propuestas estatales como Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López, Ralphie Choo, Juicy BAE o Depresión Sonora. El talento local volverá a tener un lugar destacado con Sara Zozaya, Aimarz, Marte Lasarte, GAR y Suave. En el apartado electrónico destacan además Richie Hawtin, Soulwax, Apparat y Tomora, el nuevo proyecto conjunto de Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA.

El festival ha presentado igualmente su nueva identidad visual para este 20 aniversario, con el lobo como emblema central y la tipografía exclusiva Sumendi, inspirada en la rotulación vasca.

La preventa para asistentes de ediciones anteriores ya está disponible. La venta Fan arrancará el 15 de diciembre y la venta general comenzará el 17 de diciembre a las 10:00. Los abonos tendrán varias modalidades, entre ellas el Bono Gaztea (120 euros más gastos, para menores de 24 años) y el Bono Cuadrilla, que ofrece seis entradas por el precio de cinco.

Artistas confirmados en orden alfabético: 

AIMARZ

ALABAMA SHAKES

AMORE

APPARAT

BB TRICKZ

BELÉN AGUILERA

BELLE AND SEBASTIAN

CARPETMAN

CERVATANA

CHARLOTTE DE WITTE

CMAT

DANI FERNÁNDEZ

DAVID BYRNE

DEPRESIÓN SONORA

DON WEST

FATOUMATA DIAWARA

FOLK BITCH TRIO

GAR

HORSEGIIRL

HOONINE

IDLES

INTERPOL

JUICY BAE

LA M.O.D.A

LAS PETUNIAS

LILY ALLEN

MARTE LASARTE

MIETZE CONTE

MIND ENTERPRISES

NU GENEA LIVE

PARIS PALOMA

QUERALT LAHOZ

RALPHIE CHOO

RICHIE HAWTIN DEX EFX X0X

ROBBIE WILLIAMS

SARA ZOZAYA

SOULWAX

SUAVE

THEE SACRED SOULS

TOMORA

XOEL LÓPEZ

YERAI CORTÉS

ZAZ

Bilbao BBK Live 2025 Música Bilbao Música

