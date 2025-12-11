Robbie Williams y Lily Allen encabezan el primer avance del 20 aniversario de Bilbao BBK Live
Bilbao BBK Live ha desvelado el primer avance del cartel con el que celebrará su 20 aniversario. El festival volverá a celebrarse en su ubicación habitual en Kobetamendi los días 9, 10 y 11 de julio, en una cita concebida como homenaje al público fiel y a las bandas que han marcado la historia del evento.
Entre los artistas confirmados sobresalen Robbie Williams, que llevará a Kobetamendi su Long 90’s Tour coincidiendo con el lanzamiento de su álbum Britpop, y Lily Allen, que presentará en directo y al completo su disco West End Girl. A ellos se suma David Byrne, creador de Talking Heads, con un espectáculo concebido para esta edición especial.
El bloque internacional principal lo completan Interpol, una de las bandas de referencia del indie-rock de las últimas décadas; la energía de IDLES; la electrónica de vanguardia de Charlotte de Witte; y Alabama Shakes, con el soul rock característico de Brittany Howard.
El avance incluye también propuestas estatales como Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López, Ralphie Choo, Juicy BAE o Depresión Sonora. El talento local volverá a tener un lugar destacado con Sara Zozaya, Aimarz, Marte Lasarte, GAR y Suave. En el apartado electrónico destacan además Richie Hawtin, Soulwax, Apparat y Tomora, el nuevo proyecto conjunto de Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA.
El festival ha presentado igualmente su nueva identidad visual para este 20 aniversario, con el lobo como emblema central y la tipografía exclusiva Sumendi, inspirada en la rotulación vasca.
La preventa para asistentes de ediciones anteriores ya está disponible. La venta Fan arrancará el 15 de diciembre y la venta general comenzará el 17 de diciembre a las 10:00. Los abonos tendrán varias modalidades, entre ellas el Bono Gaztea (120 euros más gastos, para menores de 24 años) y el Bono Cuadrilla, que ofrece seis entradas por el precio de cinco.
Artistas confirmados en orden alfabético:
AIMARZ
ALABAMA SHAKES
AMORE
APPARAT
BB TRICKZ
BELÉN AGUILERA
BELLE AND SEBASTIAN
CARPETMAN
CERVATANA
CHARLOTTE DE WITTE
CMAT
DANI FERNÁNDEZ
DAVID BYRNE
DEPRESIÓN SONORA
DON WEST
FATOUMATA DIAWARA
FOLK BITCH TRIO
GAR
HORSEGIIRL
HOONINE
IDLES
INTERPOL
JUICY BAE
LA M.O.D.A
LAS PETUNIAS
LILY ALLEN
MARTE LASARTE
MIETZE CONTE
MIND ENTERPRISES
NU GENEA LIVE
PARIS PALOMA
QUERALT LAHOZ
RALPHIE CHOO
RICHIE HAWTIN DEX EFX X0X
ROBBIE WILLIAMS
SARA ZOZAYA
SOULWAX
SUAVE
THEE SACRED SOULS
TOMORA
XOEL LÓPEZ
YERAI CORTÉS
ZAZ
