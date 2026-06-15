9, 10 y 11 de julio
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El festival Bilbao BBK Live publica sus horarios

El jueves fka twigs actuará a las 22:50 y Calvin Harris lo hará a partir de las 01:40; el viernes, el concierto de Robbie Williams empezará a las 22:35; y el sábado Idles tocará a las 23:00 horas y Lily Allen a las 00:15.
Robbie Williams
Robbie Williams actuará en Kobetamendi el viernes a las 22:35

Última actualización

El festival Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi, desvela los horarios de su nueva edición, en la que celebra veiten años de existencia.

El jueves 9 de julio, el productor Calvin Harris encabezará la primera jornada, en la que también actuarán FKA twigs, el mítico David Byrne, Dani Fernández, Belén Aguilera, Fatoumata Diawara, Apparat, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

En Basoa, el festival comenzaá con 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Digs, Paula Tape y Guim.

 

Bilbao BBK Live osteguna ordutegiak

El viernes, Robbie Williams llegará a Kobetamendi embarcado en la gira Long 90’s Tour (22:35), y compartirá cartel con Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Marte Lasarte y Suave.

Bilbao BBK Live ordutegiak ostirala

Finalmente, el sábado será el turno de Idles (23:00), Dellafuente (01:20), Lily Allen (00:15), además de Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ, BB Trickz, AMORE, Queralt Lahoz, Aimarz y BARRRK.

Bilbao BBK Live ordutegiak larunbata

Esta año, el servicio de autobús con reserva previa para subir a Kobetamendi (16:00-22:00 3,80 euros) estará también disponible en el BEC además de, como hasta ahora, junto a San Mamés.  

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