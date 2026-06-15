El festival Bilbao BBK Live publica sus horarios

El festival Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi, desvela los horarios de su nueva edición, en la que celebra veiten años de existencia.

El jueves 9 de julio, el productor Calvin Harris encabezará la primera jornada, en la que también actuarán FKA twigs, el mítico David Byrne, Dani Fernández, Belén Aguilera, Fatoumata Diawara, Apparat, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

En Basoa, el festival comenzaá con 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Digs, Paula Tape y Guim.