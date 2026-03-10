9-11 de julio
El Bilbao BBK Live suma a Calvin Harris a su cartel

Además del DJ y productor escocés, estarán celebrarán el 20ª aniversario del festival en Kobetamendi Dellafuente, hemloche sprinvs, La Paloma, Barrrk y los anteriormente anunciados Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, Interpol e Idles.
Calvin Harris
Calvin Harris estará en el Bilbao BBK Live
EITB

Última actualización

El festival Bilbao BBK Live, que cumple 20 años en 2026, se celebrará los días 9, 10 y 11 en Kobetamendi, y hoy ha anunciado que incorpora a su cartel al DJ y productor escocés de pop electrónico Calvin Harris, colaborador de artistas y grupos como Dua Lipa, Rihanna, Kasabian, Disciples, Sam Smith, Frank Ocean, Pharrel Williams, Katy Perry, Justin Timberlake, The Weeknd, Snoop Dog, Nicki Minaj y Ellie Goulding.

El cartel del Bilbao BBK Live ya contaba con Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes, Interpol, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Depresión Sonora, La M.O.D.A., Marte Lasarte, Queralt Lahoz, Sara Zozaya, Soulwax y Zaz.

Los bonos para el festival están a la venta en la web por 160 euros hasta el martes, 17 de marzo, a las 11:00h.

Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Música

