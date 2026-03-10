El Bilbao BBK Live suma a Calvin Harris a su cartel

El cartel del Bilbao BBK Live ya contaba con Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes, Interpol, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Depresión Sonora, La M.O.D.A., Marte Lasarte, Queralt Lahoz, Sara Zozaya, Soulwax y Zaz.

Los bonos para el festival están a la venta en la web por 160 euros hasta el martes, 17 de marzo, a las 11:00h.