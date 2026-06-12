Así será el concierto de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne este viernes en Bilbao

La empresa energética Iberdrola celebrará este viernes, 12 de junio, su 125º aniversario en Bilbao, con un concierto y un espectáculo de drones, ambos gratuitos y abiertos al público.

Subirán al escenario dispuesto en el parque Doña Casilda Süne (16:30), Rigoberta Bandini (17:35), Antonio Orozco (19:10) y Juanes (20:45). Tras los conciertos, habrá un espectáculo de 1500 drones entre las 23:00 y las 23:30 horas, con la Torre Iberdrola como referencia visual.

La organización ha recomendado seguir este espectáculo desde el monte Artxanda, la avenida de las Universidades, el entorno del puente Euskalduna, la plaza Euskadi y la plaza Txema Agirre.

Durante toda la jornada, habrá servicios de información, zonas en las que se podrá adquirir comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, áreas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta.