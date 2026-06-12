125 aniversario de Iberdrola
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Así será el concierto de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne este viernes en Bilbao

El parque de Doña Casilda acoge este viernes, 12 de junio, los conciertos entre las 16:00 y las 22:00 horas. Entre las 23:00 y las 23:30 horas, habrá una exhibición con 1500 drones en el cielo de Bilbao.
Súne Josune Arakistain
Süne actuará a las 16:30 en el parque de Doña Casilda
Euskaraz irakurri: Horrela izango da Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini eta Süneren kontzertua ostiral honetan Bilbon
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EITB

Última actualización

La empresa energética Iberdrola celebrará este viernes, 12 de junio, su 125º aniversario en Bilbao, con un concierto y un espectáculo de drones, ambos gratuitos y abiertos al público.

Subirán al escenario dispuesto en el parque Doña Casilda Süne (16:30), Rigoberta Bandini (17:35), Antonio Orozco (19:10) y Juanes (20:45). Tras los conciertos, habrá un espectáculo de 1500 drones entre las 23:00 y las 23:30 horas, con la Torre Iberdrola como referencia visual.

La organización ha recomendado seguir este espectáculo desde el monte Artxanda, la avenida de las Universidades, el entorno del puente Euskalduna, la plaza Euskadi y la plaza Txema Agirre.

Durante toda la jornada, habrá servicios de información, zonas en las que se podrá adquirir comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, áreas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta.

Iberdrola Music Festival
Conciertos Bilbao Música

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