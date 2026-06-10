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Peiremans+ vuelve para una gira en diciembre

El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki actuará en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 11 de junio.
Gorka Urbizu, Peiremansekin. Argazkia: Gaizka Peñafiel
Peiremans, en 2016. Foto: Gaizka Peñafiel.
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EITB

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Peiremans+, el proyecto pop formado por  Gorka Urbizu (Berri Txarrak), Imanol Ubeda (Deabruak Teilatuetan, Bide Ertzean, Don Inorrez), Marino Goñi (Balerdi Balerdi, Gor diskoak) y Txiki (Kashbad), ofrecerá una gira de, en principio, siete conciertos diez años después de su último trabajo de estudio, el EP Bigarren saria.

Después de la gira “Halley Tour 2026” el grupo anuncia que “desaparecerá otra vez por largos años”.

Los conciertos, para los que se podrán comprar entradas a partir de este jueves, 11 de junio, a las 11:00 horas, tendrá lugar en Biarritz (Atabal, 4 de diciembre), Azpeitia (Sanagustin, 11 de diciembre), Vitoria (Jimmy Jazz, 17 de diciembre), Pamplona (23 de diciembre), San Sebastián (Dabadaba, 26 y 27 de diciembre) y Bilbao (Kafe Antzokia, 29 de diciembre).

Peiremans+ publicó dos EP de estudio: Peiremans (2005) y Bigarren saria (2016). 

Cartel de la gira
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