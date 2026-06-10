Peiremans+ vuelve para una gira en diciembre
Peiremans+, el proyecto pop formado por Gorka Urbizu (Berri Txarrak), Imanol Ubeda (Deabruak Teilatuetan, Bide Ertzean, Don Inorrez), Marino Goñi (Balerdi Balerdi, Gor diskoak) y Txiki (Kashbad), ofrecerá una gira de, en principio, siete conciertos diez años después de su último trabajo de estudio, el EP Bigarren saria.
Después de la gira “Halley Tour 2026” el grupo anuncia que “desaparecerá otra vez por largos años”.
Los conciertos, para los que se podrán comprar entradas a partir de este jueves, 11 de junio, a las 11:00 horas, tendrá lugar en Biarritz (Atabal, 4 de diciembre), Azpeitia (Sanagustin, 11 de diciembre), Vitoria (Jimmy Jazz, 17 de diciembre), Pamplona (23 de diciembre), San Sebastián (Dabadaba, 26 y 27 de diciembre) y Bilbao (Kafe Antzokia, 29 de diciembre).
Peiremans+ publicó dos EP de estudio: Peiremans (2005) y Bigarren saria (2016).
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