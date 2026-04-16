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Pello Reparaz sale a la calle a cantar en la presentación del espectáculo "Mitoaroa III" en Bilbao

Pello Reparaz Zetak Bilbo
18:00 - 20:00
Pello Reparaz, cantante de Zetak, hoy en Bilbao
Euskaraz irakurri: Pello Reparazek hiru kantu abestu ditu Bilbon, kalean, "Mitoaroa III" ikuskizunaren aurkezpenean
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EITB

Última actualización

El cantante de Zetak ha cantado las canciones "Begi beltz", "Hileta kantu nafarra" y "Itzulera".

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