ETS agota las entradas para su concierto en el Buesa, y anuncia nueva fecha
El grupo ofrecerá un nuevo concierto en el pabellón vitoriano el 19 de marzo tras agotar en algo más de una hora las entradas para su concierto “Etxean” el 20 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
El grupo alavés ETS, En Tol Sarmiento, ha vendido esta mañana, en algo más de una hora, todas las entradas puestas en preventa para el concierto “Etxean” el 20 de marzo en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, y ha anunciado una nueva fecha para la víspera, 19 de marzo.
Las entradas ya están en preventa con el mismo código del anterior concierto.
El por el momento doble concierto “Etxean” fue anunciado el pasado sábado, 25 de abril, durante el concierto del grupo en el Movistar Arena de Madrid, y “será un nuevo espectáculo, creado específicamente para esta ocasión, y planteado como una gran celebración en torno a la cultura, la tradición, la transmisión y el universo festivo”.
El escenario se situará en el centro del pabellón.
Elkarrizketa
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La banda alavesa lo ha anunciado durante el concierto en Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 28 de abril. Por otro lado, el concierto de Madrid está disponible ya en ETB On y en la plataforma Primeran.
Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu, en el festival Boga Boga de San Sebastián
Los conciertos se desarrollarán en el palacio Miramar, plaza Easo y Dabadaba.
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