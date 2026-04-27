ETS agota las entradas para su concierto en el Buesa, y anuncia nueva fecha

El grupo alavés ETS, En Tol Sarmiento, ha vendido esta mañana, en algo más de una hora, todas las entradas puestas en preventa para el concierto “Etxean” el 20 de marzo en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, y ha anunciado una nueva fecha para la víspera, 19 de marzo.

Las entradas ya están en preventa con el mismo código del anterior concierto.

El por el momento doble concierto “Etxean” fue anunciado el pasado sábado, 25 de abril, durante el concierto del grupo en el Movistar Arena de Madrid, y “será un nuevo espectáculo, creado específicamente para esta ocasión, y planteado como una gran celebración en torno a la cultura, la tradición, la transmisión y el universo festivo”.

El escenario se situará en el centro del pabellón.