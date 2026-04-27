ETSk Gasteizko kontzerturako sarrera guztiak agortu ditu, eta beste emanaldi bat iragarri du
Arabako taldeak beste kontzertu bat eskainiko du Gasteizko pabiloian, martxoaren 19an, "Etxean" Gasteizen martxoaren 20rako iragarri zuten kontzerturako sarrerak berehala, ordubete luzean, agortu baitituzte.
ETS taldeak, En Tol Sarmientok, "Etxean" martxoaren 20an Gasteizko Fernando Buesa Arena pabiloian egingo duen kontzerturako sarrera guztiak saldu ditu gaur goizean, aurresalmentan, eta talde arabarrak beste kontzertu bat iragarri du bezperarako, martxoaren 19rako.
Bigarren emanaldi honetarako sarrerak salgai daude dagoeneko, lehen emanaldirako erabili behar zen kode berdina erabilita.
Oraingoz bikoitza den “Etxean” kontzertua larunbatean iragarri zuten, taldeak Madrilen, Movistar Arenan, eman zuen kontzertuan zehar, eta "ikuskizun berria izango da, oraingorako propio sortua, eta kulturaren, tradizioaren, transmisioaren eta jaien inguruko ospakizun handi gisa planteatua izan dena”.
Agertokia pabilioiaren erdian paratuko dute.
Iñigo Etxezarreta: “ETSren formatu ezberdinak egongo dira etorkizunean”
ETSk kontzertua emango du 2027ko martxoaren 20an Buesa Arenan
Horixe iragarri du taldeak Madrilen emandako kontzertu jendetsuan. ETB On eta Primeranen ikusgai dago jada Madrilgo kontzertua.
ETS taldeak “Bihotzen konkista” kontzertua emango du larunbatean Madrilen, Movistar Arena beteko duten 16.000 lagunen aurrean eta ETB1en eta ETB ONen pantailez bestaldeko ikusleentzat. Iñigo Etxezarreta kantari eta gitarristarekin hitz egin dugu, horren aitzakian, honetaz eta hartaz, luze eta zabal.
