Bost kontzertu
Pantxoa eta Peio bikoak azken bira bat egingo du agur kontzertuen aurretik

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

2027ko urtarrilaren 9 eta 10ean BECen azken kontzertuak egin aurretik, bikote historikoak bost kontzertu eskainiko ditu Santutxu Bilboko auzoan (maiatzaren 9an), Baluarte Iruñeko jauregian (maiatzaren 24an), Lesakan (irailaren 5ean), Bergaran (irailaren 16an) eta Lauga Baionako kiroldegian (abenduaren 11n). Sarrerak astelehenean (apirilaren 13an) jarriko dituzte salgai. 

Kontzertuak Euskal musika Musika

