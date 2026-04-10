Antes de los últimos recitales en el BEC los días 9 y 10 de enero de 2027, el histórico dúo ofrecerá cinco conciertos en el barrio de Santutxu en Bilbao (9 de mayo), el palacio Baluarte de Pamplona (24 de mayo), Lesaka (5 de septiembre), Bergara (16 de septiembre) y el polideportivo Lauga en Baiona (11 de diciembre).