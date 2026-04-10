Cinco conciertos
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El dúo Pantxoa eta Peio realizará una última gira de despedida antes de sus conciertos de despedida

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pantxoa eta Peio bikoak azken bira bat egingo du agur kontzertuen aurretik

Última actualización

Antes de los últimos recitales en el BEC los días 9 y 10 de enero de 2027, el histórico dúo ofrecerá cinco conciertos en el barrio de Santutxu en Bilbao (9 de mayo), el palacio Baluarte de Pamplona (24 de mayo), Lesaka (5 de septiembre), Bergara (16 de septiembre) y el polideportivo Lauga en Baiona (11 de diciembre).

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