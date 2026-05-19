Kontzertua    

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Silvio Rodríguez Bilbon arituko da irailean

Kubatar musikariaren kontzertuak irailaren 12an eta 13an izango dira,  Euskaldunan.

Silvio Rodriguez EFE
Silvio Rodríguez, artxiboko irudi batean. Argazkia: Efe.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Silvio Rodríguez musikaria Bilbon, Euskalduna jauregian, arituko da irailaren 12an eta 13an. Musikari kubatarrak bere ohiko kolaboratzaile batzuk (Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón eta Oliver Valdés) izango ditu lagun oholtza gainean, eta, promotorearen arabera, abesti berriak eta "bere ibilbideko oinarrizko abestiak" interpretatuko ditu emanaldiotan.

Rodriguez Espainiako Estatuko zortzi hiritan arituko da bira honetan: Bartzelona, Zaragoza, Valentzia, A Coruña, Sevilla, Murtzia eta Madril.

Kubako Troba Berriaren eta XX. mende amaierako eta XXI. mende hasierako kantugintza iberoamerikar berriaren kantautore nagusiak hogei disko baino gehiago argitaratu ditu bere ibilbidean, azkena 'Quería saber' izenekoa (2024). 

Kontzertuak Bilbo Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X