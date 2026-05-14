Futboleko munduko txapelketa

Shakira, Madonna eta BTS Futboleko Mundu Txapelketaren finalean arituko dira

Chris Martin Coldplay taldeko kantaria arduratu da ikuskizunean parte hartuko duten artistak aukeratzeaz; Futboleko Munduko Txapelketaren gizonezkoen finala New Yorken jokatuko da, uztailaren 19an. 

Shakira musikariak egin du "Dai Dai" 2026ko Munduko Futbol Txapelketaren kantua.

Shakirak "Dai Dai" sortu du, Kanadan, AEBn eta Mexikon jokatuko den munduko txapelketaren kantua.

EITB

Shakira, Madonna eta BTS hegokorear taldea Futboleko Mundu Txapelketaren goizonezkoen finalean arituko dira uztailaren 19an, New Yorken, FIFAk iragarri duenez. Historian lehenengo aldiz eskainiko du finalean musika ikuskizuna atsedenaldian.

Dai Dai txapelketako kantu ofiziala joan den astean argitaratu zuten, eta Shakira da, hain zuzen, berorren egilea; artista kolonbiarrak Waka Waka ere sortu zuen, 2010ean Hegoafrikan jokatu zen munduko txapelketaren ereserkia.  

Chris Martin Coldplay taldeko abeslaria izan da, Global Citizen ongintzazko ekoiztetxearen bidez, ikuskizunean parte hartuko duten artistak aukeratzeko arduraduna.

FIFAk ez du oraindik zehaztasunik zabaldu, baina, AEBko partida handietan ohikoa denez atsedenaldian ikuskizuna egiteak arauzko 15 minutuez harago luzatuko du bi zatien arteko tartea. 

Hala gertatu zen joan den udan Kluben Munduko Txapelketan. J Balvinek, Doja Katek eta Temsek 25 minutuz abestu zuten PSGren eta Chelsearen arteko finalean, munduko txapelketaren azken partida hartuko duen estadioan bertan. 

Joan den astean, FIFAk herrialdeetako bakoitzeko inaugurazio ekitaldietan arituko diren artisten zerrenda iragarri zuen. J Balvin eta Alejandro Fernandez Mexikon izango dira, berbarako, eta Katy Perry eta Anitta, AEBn. 

