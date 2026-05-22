Aurora Beltranek jasoko du Kulturako Vianako Printzearen Saria
Nafarroako Gobernuaren sariak “benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala" azpimarratu nahi du.
Aurora Beltran musikari nafarrak jasoko du Kulturako Vianako Printzearen Saria. Musika "adierazpen pertsonal eta kolektibo gisa" ulertzen duelako emango dio Foru Gobernuak saria, “benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala" aitortuz.
Vianako Printzearen Sariko epaimahaia Nafarroako Kultura eta Arteen Kontseiluko kideek osatzen dute; gaur goizean bildu dira, Nafarroako Jauregian, sariaren 37. deialdia zein hautagaik irabaziko zuen hitzartzeko. Sariak Nafarroarekin lotura berezia duten pertsona edo erakundeek kulturaren edozein esparrutan egindako lana hartzen du aintzat, jardun hori sormen, ikasketa, ikerketa zein sustapen edo bultzada mailakoa izan.
20.000 euroko diru ekarpena dakar sariak, eta ekainaren 13an jasoko du abeslariak, Los Arcoseko kultur etxean, 2026an 850 urte beteko baitira 1176an Antso Jakitunak hiribilduari foruak onartu zizkionetik.
Aurora Beltran Gilak (Iruñea, 1964) 13 urte zituela idatzi zuen bere lehen kantua, “Muerte ven”, gerora bere ibilbide diskografikoan ageri den pieza.
1980ko hamarkadan abiatu zuen musika ibilbidea, Belladona taldeko guitarrista bezala. “Las mujeres y los negros primero” diskoa grabatu zuen beraiekin, eta 1987an Tahures Zurdos taldea sortu zuen, Lolo nebarekin eta beste hainbat musikariekin.
2008an, taldea desegin eta gero, Beltranek bakarkako bere lehen lana kaleratu zuen: “Clases de baile”.
Halaber, Rebeca Esnaola Kultura, Kirol eta Turismo kontseilariak iragarri duenez, Maria Cristina Morenok irabazi du Talentu Artistikoaren Sustapenerako saria. 30 urtetik beherakoentzako aintzatespen honen zazpigarren edizioa da aurtengoa.
Maria Cristina Moreno (Tutera, 2000) arte-historialaria eta ilustratzailea da, autore komikietan eta autoekoizpenean aditua. Lanetan, gazteen prekarietatea, nortasuna, buru osasuna eta sortze prozesuak jorratzen ditu marrazki eta narrazio grafikoen bidez.
