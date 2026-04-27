Osasun Ministerioaren gaineko presioa handitu egingo da medikuen hirugarren greba astean
Osasun Sailak jakinarazi du protesta horien ondorioz itxaron-zerrendak % 50 handitu direla, eta sindikatuekin akordioa lortzeko eskatu dio ministroari.
Gaurtik aurrera, 2026ko astebeteko hirugarren lanuztera deituta daude espainiar estatu osoko medikuak, Osasun Ministerioarekin abiatutako negoziazioek porrot egin dutelako. Akusazio giro betean ekingo diote, gainera, hirugarren greba deialdi horri, elkarrizketetan manipulazioak egon direla aurpegiratu baitiote elkarri espainiar Ministerioak eta Greba Batzordeak.
Martxoan egin zuten azken lanuztea, eta harrezkero lau aldiz bildu dira. Tartean, negoziazioen haustura ere egon zen, sindikatuek ez zutelako onartu medikuen foroak eta pazienteen erakundeen plataformak bitartekari lanak egitea. Halere, bi aldeek negoziazioari heldu zioten berriro Aste Santuaren ondoren, gatazkaren konponbidean aurrera egiteko asmoz.
Alberto Martinez Osasun sailburuaren arabera, EAEn itxaron zerrendak % 50 handitu dira azarotik. Hori horrela, negoziazio mahaian esertzeko, eta akordio bat lortu arte ez altxatzeko eskatu dio ministroari.
Azken egunotan, baina, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.
Ministroak, ordea, orain arte bezala, "bultzada eta zerbitzu publikorako bokazioari" eusteko asmoa erakutsi du, joan zen ostegunean Senatuan adierazi zuenez.
Zentzu horretan, "kontakizuna manipulatzea" egotzi dio Greba Batzordeak espainiar Ministerioari, eta argitu du Garciaren eskaintza baztertu dutela, "ikuspuntu juridikotik bideraezina" delako, "indarrean dagoen araudiak mediku eta fakultatiboentzako negoziazio mahai propioak sortzea eragozten duelako".
Hartara, aurtengo hirugarren lanuztea izango da aste honetakoa, espainiar estatu osoko osasun zentroetan, eta gatazka konpontzen ez bada, ekainera arte luzatuko dute greba deialdia.
Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek
Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.
Uber zerbitzuan 60 arau-hauste antzeman dituela jakinarazi dio Donostiako Udalak Aldundiari
Laboral Kutxak bere sabai historikoa gainditu du, 305 milioiko irabaziarekin
Laboral Kutxak Batzar Nagusia egin du. 2025eko kudeaketa eta urteko kontuak berretsi dituzte bertan. Egoera geopolitiko zaila izan arren, 2026an ere irabaziak izatea espero dute. Adimen artifiziala da erakundearen epe ertaineko erronka nagusienetako bat, eta horretara bideratuko dituzte baliabide gehien.
ELAk, LABek eta Steilasek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9rako Bilbon, "euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde"
"Oldarraldi judizial, politiko eta sindikalaren" aurrean, enplegu publikoan euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eskatzen dute.
Lanbiden lanpostu finkoa lortu duten bi langileri kalte ordaina eman beharko diete, "aldi baterako kontratuen abusuagatik"
Eibarko Lan Arloko 1. Epaitegiak emandako epaia aitzindaria da Euskadin, lehen aldia baita karrerako funtzionario diren langileei aldi baterako kontratuen abusuagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen zaiena.
Bilboko aireportuko zuzendariak ez du uste hegaldiak bertan behera geratuko direnik erregaiaren prezioagatik
Ivan Grandek adierazi du egungo egoera geopolitikoak eragina izan dezakeela hegazkin konpainien eta aireportuen ekonomian, baina Espainian kerosenoa ekoizten duten lantegiek erregaia "epe laburrean" bermatzen dutela uste du.
Langabezia igo egin da EAEn abendutik hona, baina behera egin du iazko martxotik
Eustatek ostiral honetan argitaratutako 2026ko lehen hiruhilekoko datuen arabera, 2.700 landun gutxiago daude eta 5.900 gehiago langabezian aurreko hiruhilekoaren aldean. Langabezia-tasa % 6,7koa da, gazteen kasuan % 12,5ekoa.
Osakidetzako itxaron-zerrendak %50 igo dira medikuen grebagatik, Eusko Jaurlaritzaren arabera
Osasun sailburuak medikuen kolektiboarekin izandako gatazkarekin lotu du itxaron-zerrenden hazkundea, eta elkarrizketa eskatu du negoziazioa desblokeatzeko. Aldi berean, greba luzatzeak asistentzian izango duen eraginaz ohartarazi du.
Papresako enpresa batzordeak "positibotzat" jo du "aukera ezberdinak" egotea, oraingoz alde sozialarekin akordiorik ez badago ere
Ohar batean, batzordeak azaldu du hainbat solaskiderekin harremanetan egon dela abian den prozesuaren inguruan, "besteak beste, CL Groupekin eta erosteko proposamen bat aurkezteko borondatea azaldu duen euskal enpresa-sozietate batekin".