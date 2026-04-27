Albistea izango dira: medikuen greba, Trumpen aurkako atentatu saiakera eta San Prudentzio bezpera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Medikuen greba-astea: Gaurtik aurrera, 2026ko astebeteko hirugarren lanuztera deituta daude Espainiako Estatu osoko medikuak, Osasun Ministerioarekin abiatutako negoziazioek porrot egin dutelako. Akusazio giroan ekingo diote, gainera, hirugarren greba deialdiari, elkarrizketetan manipulazioak egon direla aurpegiratu baitiote elkarri Ministerioak eta Greba Batzordeak.
- Trumpen aurkako atentatu saiakera: AEBko presidente Donald Trumpek adierazi duenez, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian izandako tiroketaren ustezko egileak kristauenganako "gorroto" sakonak bultzatuta jardun zuen, agintariek gertakariaren ostean bildutako informazioan oinarrituta.
- San Prudentzio bezpera: Jaiegun handiaren bezperan egingo diren erretreta eta danborrada ETB1en eta ETB ONen jarraitu ahal izango dira. Radio Vitoriak programazio berezia prestatu du gaurtik maiatzaren 1era bitartean.
Alokairuen dekretua astearte honetan iritsiko da Kongresura, babes nahikorik gabe eta EAJ zer egin behar duen argi ez dagoela
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua.
Osasun Ministerioaren gaineko presioa handitu egingo da medikuen hirugarren greba astean
Osasun Sailak jakinarazi du protesta horien ondorioz itxaron-zerrendak % 50 handitu direla, eta sindikatuekin akordioa lortzeko eskatu dio ministroari.
Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek
Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.
Uber zerbitzuan 60 arau-hauste antzeman dituela jakinarazi dio Donostiako Udalak Aldundiari
Laboral Kutxak bere sabai historikoa gainditu du, 305 milioiko irabaziarekin
Laboral Kutxak Batzar Nagusia egin du. 2025eko kudeaketa eta urteko kontuak berretsi dituzte bertan. Egoera geopolitiko zaila izan arren, 2026an ere irabaziak izatea espero dute. Adimen artifiziala da erakundearen epe ertaineko erronka nagusienetako bat, eta horretara bideratuko dituzte baliabide gehien.
ELAk, LABek eta Steilasek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9rako Bilbon, "euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde"
"Oldarraldi judizial, politiko eta sindikalaren" aurrean, enplegu publikoan euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eskatzen dute.
Lanbiden lanpostu finkoa lortu duten bi langileri kalte ordaina eman beharko diete, "aldi baterako kontratuen abusuagatik"
Eibarko Lan Arloko 1. Epaitegiak emandako epaia aitzindaria da Euskadin, lehen aldia baita karrerako funtzionario diren langileei aldi baterako kontratuen abusuagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen zaiena.
Bilboko aireportuko zuzendariak ez du uste hegaldiak bertan behera geratuko direnik erregaiaren prezioagatik
Ivan Grandek adierazi du egungo egoera geopolitikoak eragina izan dezakeela hegazkin konpainien eta aireportuen ekonomian, baina Espainian kerosenoa ekoizten duten lantegiek erregaia "epe laburrean" bermatzen dutela uste du.
Langabezia igo egin da EAEn abendutik hona, baina behera egin du iazko martxotik
Eustatek ostiral honetan argitaratutako 2026ko lehen hiruhilekoko datuen arabera, 2.700 landun gutxiago daude eta 5.900 gehiago langabezian aurreko hiruhilekoaren aldean. Langabezia-tasa % 6,7koa da, gazteen kasuan % 12,5ekoa.