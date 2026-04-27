Alokairuen dekretua astearte honetan iritsiko da Kongresura, babes nahikorik gabe eta EAJ zer egin behar duen argi ez dagoela

Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. 

MADRID , 17/02/2026.- Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

Kongresuko osoko bilkura. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Azken orduko ezustekorik ezean, Diputatuen Kongresuko osoko bilkurak bertan behera utziko du alokairuen dekretua biharko bozketan. Aipaturiko lege dekretuak aurten iraungitzen diren kontratuak (martxoaren 21etik abenduaren 31ra) bi urtez luzatzea eta errenta urtean gehienez ere % 2 igotzea jasotzen du. 

PSOEk eta Sumarrek eta ezkerreko gainerako alderdiek dekretuaren alde bozkatuko dutela iragarri dute, baina itxura guztien arabera ez da nahikoa izango, PPk, Voxek, eta Juntsek eta UPNk ez dutelako babestuko. 

EAJk EBBren arratsaldeko bileran erabakiko du zer bozkatu. Pasa den astean Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak Radio Euskadin azaldu zuenez, jeltzaleek ez dute babesten alokairua bi urtez luzatzea eta errenta urtean gehienez ere % 2 igotzea. Halaber, jeltzaleek zalantzak agertu dituzte segurtasun juridikoaren ikuspegitik. 

Dekretua pasa den martxoaren 20tik indarrean dago, Ministroen Kontseiluak onartu eta Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratu zenetik. Hala ere, lege dekretu guztiek bezala Kongresuaren oniritzia behar du. PSOE eta Sumarrek osatutako koalizio gobernuak 30 egun ditu, Konstituzioaren arabera, Kongresura eramateko eta epemuga bezperan egingo da bozketa. 

Atzo, eragile sozialek deituta, elkarretaratzea egin zuten PPk Genovan duen egoitzaren aurrean, alokairuen dekretuaren alde bozkatzeko eskatuz. Neurria aurrera aterako ez balitz, mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri du Madrilgo Maizterren Sindikatuak. 

