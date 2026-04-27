Arrasate, Pasaia eta Zestoa etxebizitzarako gune tentsionatu direla argitaratu du Espainiako Aldizkari Ofizialak

Dagoeneko 40 udalerri baino gehiago daude EAEn etxebizitzarako eremu tentsionatuko zerrendan.

Arrasate. Argazkia: EITB
Espainiako Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioak astelehen honetan argitaratu du Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) Arrasate, Pasaia eta Zestoa  (Gipuzkoa)  etxebizitza merkatuko gune tentsionatuak direla, eta horri esker, udalerri horiek alokairuaren prezioak mugatu ahal izango dituzte.

EAEn dagoeneko 40 udalerri baino gehiago daude etxebizitzarako gune tentsionatu gisa aitortuak, tartean Bilbo, Donostia eta Gasteiz hiriburuak, eta Getxo, Basauri, Ermua, Zarautz, Hernani eta Zumaia, besteak beste.

Astelehen honetan BOEn argitaratutako ebazpenak bihartik, apirilaren 28tik, aurrera izango du eragina, eta hiru urtez egongo da indarrean.

Etxebizitza Legearen 18. artikuluan jasota dago eremu bat gune tentsionatu gisa deklaratzeko aukera, eta horrek ahalbidetzen du alokairuaren prezioari muga batzuk jartzeko aukera.

Eremu tentsionatu izendatzeko, etxebizitza-eskubidearen legeak ezartzen dituen bi irizpideetako bat bete behar da gutxienez. Batetik, hipotekaren edo alokairuaren kostua, gehi oinarrizko gastu eta hornidurak, orotara, batez besteko diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea.

Bestetik, inguruko etxebizitzen prezioak aurreko bost urteetan autonomia-erkidego horretan erregistratutako KPIa baino % 3 gehiago hazi izana.

Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuen prezioei Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera da.

Errenta muga hori merkatura ateratzen diren eta azken bost urteetan errentan egon ez diren pisu guztiei aplikatuko zaie, bai eta edukitzaile handien kontratu guztiei ere, hau da, bost etxebizitza edo gehiago jabetzan dituzten pertsonei.

Eremu tentsionatu izendatu izanak, halaber, aukera ematen du amaituta dauden kontratuetan urtebeteko hiru ezohiko luzapen ezartzeko, betiere zenbait baldintza betetzen badira.

Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”

Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, "lan-harremanak prekarizatu" eta "soldatak debaluatu" ditu, eta "kontakizun bat eraiki du" absentismoaren inguruan: "Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan".

