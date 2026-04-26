Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek

Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.

huelga médicos movilización basurto
Medikuen greba Basurtun. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Astelehenetik aurrera, 2026ko astebeteko hirugarren lanuztera deituta daude espainiar estatu osoko medikuak, Osasun Ministerioarekin abiatutako negoziazioek porrot egin dutelako. Akusazio giro betean ekingo diote, gainera, hirugarren greba deialdi horri, elkarrizketetan manipulazioak egon direla aurpegiratu baitiote elkarri espainiar Ministerioak eta Greba Batzordeak.

Martxoan egin zuten azken lanuztea, eta harrezkero lau aldiz bildu dira. Tartean, negoziazioen haustura ere egon zen, sindikatuek ez zutelako onartu medikuen foroak eta pazienteen erakundeen plataformak bitartekari lanak egitea. Halere, bi aldeek negoziazioari heldu zioten berriro Aste Santuaren ondoren, gatazkaren konponbidean aurrera egiteko asmoz.

Azken egunotan, baina, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.

Ministroak, ordea, orain arte bezala, "bultzada eta zerbitzu publikorako bokazioari" eusteko asmoa erakutsi du,  joan zen ostegunean Senatuan adierazi zuenez.

Zentzu horretan, "kontakizuna manipulatzea" egotzi dio Greba Batzordeak espainiar Ministerioari, eta argitu du Garciaren eskaintza baztertu dutela, "ikuspuntu juridikotik bideraezina" delako, "indarrean dagoen araudiak mediku eta fakultatiboentzako negoziazio mahai propioak sortzea eragozten duelako".

Hartara, aurtengo hirugarren lanuztea izango da aste honetakoa, espainiar estatu osoko osasun zentroetan, eta gatazka konpontzen ez bada, ekainera arte luzatuko dute greba deialdia.

Alberto Martinez Osasun sailburuaren arabera, EAEn itxaron zerrendak % 50 handitu dira azarotik. Hori horrela, negoziazio mahaian esertzeko, eta akordio bat lortu arte ez altxatzeko eskatu dio ministroari.

Medikuak Lan gatazkak Ekonomia

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

