Sindicatos médicos llaman a secundar a partir del lunes el tercer paro semanal del año

Los sindicatos médicos hacen un llamamiento, a partir de mañana, lunes, a secundar el tercer paro semanal del año de batas blancas ante un nuevo fracaso de las negociaciones con el Ministerio español de Sanidad por mejorar sus condiciones y en un clima de acusaciones mutuas de manipular sus conversaciones.



Desde la anterior huelga de marzo, Ministerio y el Comité de Huelga se han reunido hasta cuatro veces. Entre ellas, hubo una ruptura intermedia por la negativa sindical a que el Foro de la Profesión Médica y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) hicieran de mediador, ambas partes retomaron el diálogo tras la Semana Santa con la intención de avanzar en la resolución del conflicto.



Pero el conflicto abierto por la reforma del estatuto marco se ha enrocado tanto en los últimos días que ha llegado a máximos con la petición de dimisión de la ministra de Sanidad Mónica García por parte del Comité de Huelga y otros colectivos como la Asociación MIR.



Algo que ha rechazado la ministra, que piensa mantener "el mismo empuje y la misma vocación de servicio público" para sacar el estatuto marco y resolver el conflicto, según afirmó el jueves pasado en el Senado, donde acusó al comité de huelga médica de "con una mano acordar y con otra romper acuerdos".



Sin embargo, el Comité acusa al Ministerio de "manipular el relato" y asegura que rechazaron su oferta al ser "inviable desde el punto de vista jurídico" porque el marco normativo vigente "impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal".



El resultado es un tercer paro semanal en los centros sanitarios de todo el Estado y al que seguirán otros hasta al menos el mes de junio si no se resuelve el conflicto.



En Euskadi la huelga está provocando un aumento en las listas de espera en hasta un 50 % desde noviembre, según el consejero de Salud, Alberto Martínez, quien ha pedido a la ministra que se siente en la mesa de negociación con los sindicatos médicos y no se levante hasta conseguir un acuerdo.