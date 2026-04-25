Laboral Kutxa eleva su techo histórico, con un beneficio de 305 millones
Laboral Kutxa ha celebrado su Asamblea General, donde se ha refrendado la gestión y las cuentas anuales de 2025. A pesar de la complicada situación geopolítica, esperan que este 2026 sea también un año con beneficios. La Inteligencia artificial, a la que van a dedicar más recursos, es el reto a medio plazo de la entidad.
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Insausti ha explicado que el consistorio dispone de un software con el puede ver registrados "los itinerarios de los viajes que realiza el sistema Uber" y, tras constatar la existencia de estas 60 supuestas infracciones, ha traslado la información a la Diputación a la que, en su caso, le correspondería continuar con un expediente de sanción.
ELA, LAB y Steilas convocan una manifestación el 9 de mayo en Bilbao "por el derecho a vivir y trabajar en euskera"
Ante "la ofensiva judicial, política y sindical", que se equipare la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público.
Condenan al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por “abuso de temporalidad” pese a ser ya fijas
El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de abril al respecto. Se trata de la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera.
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Los datos del primer trimestre de 2026 publicados este viernes por Eustat, reflejan un descenso de 2700 personas ocupadas y un aumento de 5900 personas paradas respecto del trimestre anterior. La tasa de paro se sitúa en el 6,7 %, y el paro juvenil en el 12,5 %.
Las huelgas médicas elevan cerca de un 50 % las listas de espera en Osakidetza, según el Gobierno Vasco
El consejero de Salud ha vinculado el incremento de las listas de espera al conflicto con parte del colectivo médico y ha pedido diálogo para desbloquear la negociación del estatuto marco, al tiempo que ha advertido del impacto asistencial y emocional de la prolongación de la huelga.
El comité de Papresa ve "positivo" que haya "diferentes opciones", aunque "no existe acuerdo alguno con la parte social"
En un comunicado, el comité ha explicado que ha mantenido contactos con distintos interlocutores en relación con el proceso en curso, "entre ellos CL Group, y una sociedad empresarial vasca que ha trasladado su voluntad de presentar una propuesta de adquisición".
El Comité de Huelga médico acusa a Sanidad de “mentir” y de “manipular el relato” de las negociaciones
Sanidad suspendió el jueves una reunión conjunta con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco al considerar que una de las partes “no había cumplido” con su parte. Los sindicatos defienden que la propuesta del Ministerio para crear mesas específicas autonómicas es "jurídicamente inviable".
Tubacex reduce su beneficio un 84 % en el primer trimestre por el conflicto en Oriente Medio
La compañía alavesa gana 1,3 millones hasta marzo, con una caída de ventas del 15,4 % en un contexto marcado por los aranceles de Estados Unidos.