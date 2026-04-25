Laboral Kutxa eleva su techo histórico, con un beneficio de 305 millones

El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de abril al respecto. Se trata de la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera.