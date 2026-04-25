Laboral Kutxak bere sabai historikoa gainditu du, 305 milioiko irabaziarekin

Laboral Kutxak Batzar Nagusia egin du. 2025eko kudeaketa eta urteko kontuak berretsi dituzte bertan. Egoera geopolitiko zaila izan arren, 2026an ere irabaziak izatea espero dute. Adimen artifiziala da erakundearen epe ertaineko erronka nagusienetako bat, eta horretara bideratuko dituzte baliabide gehien.

 

Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

