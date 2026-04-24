KONTROL-SAIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzako itxaron-zerrendak %50 igo dira medikuen grebagatik, Eusko Jaurlaritzaren arabera

Osasun sailburuak medikuen kolektiboarekin izandako gatazkarekin lotu du itxaron-zerrenden hazkundea, eta elkarrizketa eskatu du negoziazioa desblokeatzeko. Aldi berean, greba luzatzeak asistentzian izango duen eraginaz ohartarazi du.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean adierazi duenez, medikuen grebaren ondorioz, Osakidetzako osasun sistema publikoaren itxaron-zerrendak " % 50 inguru" hazi dira azarotik.

Martinezek agerraldia egin du Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran, Jon Aiartza (EAJ) legebiltzarkideak egindako galdera bati erantzunez, osasun arloko lan-gatazkak eta datorren asterako medikuen greba-egun berrien deialdia direla eta.

Sailburuak defendatu duenez, asistentzia-atzerapenak murrizteko Osakidetzak abian jarritako txoke-plana gorabehera, lanuzteen eraginak ondorio zuzenak izan ditu sistemaren ohiko jardueran.

Bere hitzaldian, Martinezek azpimarratu du medikuen gatazka "gehiegi" luzatu dela, eta ohartarazi du, egoera bat akordiorik gabe luzatzen denean, egiturazko ondorioak eragin ditzakeela osasun sisteman.

Ildo horretan, adierazi duenez, gatazka luzeek "konfiantza higatzen dute, posizioak kronifikatzen dituzte eta profesionalen eta erakundeen arteko loturak hondatzen dituzte", eta horrek ondorioak eragiten ditu, bai erakundean, bai barne-giroan, bai asistentzia-kalitatean.

Sailburuak esan du egoera hori "deserrotze emozionala" eragiten ari dela medikuen kolektiboan, osasun-sistema publikoari dagokionez, eta ohartarazi du greba mugarik gabe luzatzea ez dela tresna legitimoa, eta higadura kolektiboko faktore bihurtzen dela.

"Ezin da aldarrikapenik egin gatazka mugagabe batean oinarrituta", adierazi du Martinezek, eta erakundeen erantzukizuna eta elkarrizketa eskatu ditu egoera bideratzeko.

Era berean, Monica Garcia Osasun ministroari eskatu dio sindikatu medikuekin estatutu markoaren inguruko negoziazioari berriro ekiteko eta akordioa lortu arte mahaian mantentzeko.

Eusko Legebiltzarra Osakidetza Ekonomia

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X