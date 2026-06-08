TUBOS REUNIDOS
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Torresek espero du UCOk Tubos Reunidosen gainean hasitako ikerketak enpresaren hartzekodunen korkurtsoan ez eragitea 

mikel torres
18:00 - 20:00
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EITB

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Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak espero du SEPIk Tubos Reunidosi emandako dirulaguntzen inguruan UCOk zabaldutako ikerketak "eraginik ez izatea" enpresaren hartzekodunen konkurtsoan. Hala ere, argi du arren "lagundu ez" duela lagunduko. "Espero dut prozesua garbia eta legezkoa izatea", zehaztu du. 

Eguneko Titularrak Enpresaburuak Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Ustezko ustelkeria politikoa Ekonomia

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