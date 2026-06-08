TUBOS REUNIDOS
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Torres confía en que la investigación de la UCO sobre Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal

mikel torres
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: UCOk Tubos Reunidosi zabaldutako ikerketak enpresaren hartzekodunen korkurtsoan ez eragitea espero du Torresek
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EITB

Última actualización

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, espera que el proceso abierto por la UCO sobre las ayudas de la SEPI a Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal de la empresa, aunque reconoce que "está claro que es algo que no puede ayudar". "Espero y confió en que no haya absolutamente nada, que el proceso haya sido limpio y legal", ha precisado. 

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