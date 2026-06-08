Oxium talde errioxarrak Astore erosi du 60.000 euroren truke
Erosketa honekin Ternua Groupen lau zatien salmenta itxiko da, Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen konglomeratuek osatzen zutena.
Errioxako Oxium taldeak Astore kirol-arropa marka historikoa eskuratu du, 60.000 euro ordainduta (72.000 euro BEZa barne). Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen markekin batera osatzen zuen taldearen barruan, salmenta hau zen oraindik ixteko zegoen azkena. Gainerako hiru marken salmentak joan den udazkenean itxi ziren.
Oxium sozietatea Mas por Menos enpresa ezagunarekin lotuta dago. Behin betiko erosketa egin aurretik, Mas por Menosek Arrasateko markaren stocka erosi zuen joan den urtarrilean. Orain, Astore bera erosi du, nahiz eta prezioa konkurtso-administratzaileak hasieran ezarritakoa baino txikiagoa izan; izan ere, hasierako balioa 150.000 eurokoa zen.
Salmenta martxoan egin zen
Horrela, eragiketak konkurtso-prozesuaren azken faseari heltzea ahalbidetzen du. Salmenta martxoan egin zen, eta duela egun batzuk jakinarazi zaie Konkurtsoan parte hartzen duten alderdi guztiei.
Modu horretan, ehungintza eta outdoor merkatuaren une larriak Ternua Groupen eragindako egoera zaila nahiko azkar konpondu da, tokiko sustraitzea eta marken nahiz ekoizpen-unitateen jarraipena lehenetsiz.
Enpleguaren ikuspegitik, ehun lanpostu inguru mantenduko dira, langileen subrogazioa, antzinatasuna eta eskubideak errespetatuz. Era berean, taldean jarraituko ez zutenentzat irteera antolatu eta egokia erraztu da.
Espediente kolektiboan sartuta zeuden 70 langile inguruk jaso zituzten dagozkien kalte-ordainak, guztira 2,5 milioi euro baino gehiago, Fogasara jo beharrik izan gabe.
Ternua Groupen salmentaren amaiera
Horrela, behin betiko itxi da Ternua Groupen hartzekodunen konkurtso-prozesua. Duela urtebete, egoera horrek kezka handia sortu zuen Debagoiena eskualdean.
Loreak Mendian markaren kasuan, sortzaile ohiek erosi zuten; Lorpen markaren kasuan, berriz, enpresako langileek erosi zuten; eta Ternua, Mondragonekin lotura duen Diknua kooperatibak.
Orain, ikusteko dago Oxiumek zer estrategia garatuko duen Arrasateko marka historikoarekin, baina badirudi helburua produktuari jarraipena ematea izango dela.
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