El grupo riojano Oxium compra Astore por 60.000 euros

El grupo riojano Oxium se ha hecho con la histórica marca de ropa deportiva Astore, después de abonar un importe de 60.0000 euros, 72.000 IVA incluido. Esta venta era la última que quedaba por liquidar del conglomerado que conformaba junto a Loreak Mendian, Ternua y Lorpen, después de que las otras tres operaciones fuesen cerradas el pasado otoño.

La sociedad Oxium está vinculada a la conocida firma Más por Menos. Antes de la compra definitiva, Más por Menos ya se había hecho con el stock de la marca de Arrasate el pasado mes de enero. Ahora, se ha lanzado a la adquisición de Astore, aunque por un precio inferior al que el administrador concursal había fijado inicialmente, que era de 150.000 euros.

Venta en marzo

Así, esta operación permite encarar la fase final del proceso concursal. La venta se realizó en marzo y se ha comunicado a todas las partes inmersas en el Concurso hace unos días.

De esta manera, una situación delicada, propiciada por la grave situación del mercado textil y outdoor, se ha resuelto con relativa rapidez y favoreciendo el arraigo local, así como la continuidad de las marcas y unidades productivas.

Desde el punto de vista del empleo, se preservarán un centenar de trabajos, con subrogación de trabajadores, antigüedades y derechos. Asimismo, se ha propiciado una salida ordenada para quienes no continuaban en el grupo.

En torno a 70 trabajadores incluidos en el expediente colectivo vieron abonadas sus indemnizaciones, por más de 2,5 millones de euros, sin necesidad de recurrir al Fogasa.

La venta de Ternua Group

De esta manera, se cierra definitivamente el proceso del concurso se acreedores de Ternua Group, que hace un año llenó de inquietud la comarca de Debagoiena.

Loreak Mendian fue adquirida por antiguos fundadores de la marca; Lorpen, por parte de sus trabajadores; y Ternua, por la cooperativa Diknua, vinculada al entorno de Mondragon.

Ahora, está por ver cuál es la apuesta de Oxium para Astore, aunque todo apunta a que buscarán darle una salida de continuidad al producto.