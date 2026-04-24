Las huelgas médicas elevan cerca de un 50 % las listas de espera en Osakidetza, según el Gobierno Vasco

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha afirmado este viernes en el Parlamento Vasco que las huelgas médicas contra el Ministerio de Sanidad han provocado un incremento “cercano al 50 %” en las listas de espera del sistema público de salud desde el pasado mes de noviembre.

Martínez ha comparecido en el pleno del Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta del parlamentario Jon Aiartza (PNV), en un contexto marcado por la conflictividad laboral en el ámbito sanitario y por la convocatoria de nuevas jornadas de huelga de facultativos para la próxima semana.

El consejero ha defendido que, pese al plan de choque puesto en marcha por Osakidetza para reducir las demoras asistenciales, el impacto de los paros ha tenido consecuencias directas en la actividad ordinaria del sistema.

En su intervención, Martínez ha subrayado que el conflicto con los médicos se ha prolongado “de manera excesiva” y ha advertido de que, cuando una situación se alarga sin horizonte de acuerdo, puede generar efectos estructurales en el sistema sanitario.

En este sentido, ha señalado que los conflictos prolongados “erosionan la confianza, cronifican las posiciones y deterioran los vínculos entre profesionales e instituciones”, con consecuencias que afectan tanto a la organización como al clima interno y a la calidad asistencial.

El consejero ha ido más allá al afirmar que este escenario está generando un “desarraigo emocional” en parte del colectivo médico respecto al sistema público de salud y ha advertido de que la prolongación indefinida de la huelga deja de ser una herramienta legítima y se convierte en un factor de desgaste colectivo.

“Ninguna reivindicación puede sostenerse sobre la base de un conflicto indefinido”, ha señalado Martínez, que ha apelado a la responsabilidad institucional y al diálogo para reconducir la situación.

Asimismo, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retome la negociación con los sindicatos médicos sobre el estatuto marco y que se mantenga en la mesa hasta alcanzar un acuerdo.