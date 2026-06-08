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La vivienda se encarece un 10,3 % en Euskadi, el menor aumento de todo el Estado

Durante el primer trimestre del año, el precio de la vivienda nueva en la CAV ha subido un 4,9 % en términos interanuales, mientras que el de la vivienda de segunda mano lo ha hecho un 11,4 %.
SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Viendas en construcción en una imagen de archivo. FOTO: EFE.
Euskaraz irakurri: Etxebizitza % 10,3 garestitu da Euskadin, Estatu osoko igoerarik txikiena
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Agencias | EITB

Última actualización

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Euskadi ha registrado en el primer trimestre del año la menor subida del precio de la vivienda entre todas las comunidades autónomas. Así, el encarecimiento en la CAV ha alcanzado el 10,3 %, frente al 12,9 % de media en España.

En lo que respecta al precio de la vivienda nueva, ha subido un 4,9 % en términos interanuales en el País Vasco , solo por encima de Baleares, donde el aumento ha sido del 2,5 %.

En el caso de la vivienda de segunda mano, el precio en Euskadi ha aumentado un 11,4 % hasta marzo, situándose como el tercer incremento más suave, tras Canarias y Cataluña.

En el conjunto de España la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. Y, en el caso de la vivienda nueva lo ha hecho en un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,3 % de media en 2025 en Euskadi (un 12,7 % en España), en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y personas con menos recursos.

Vivienda Economía

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