La vivienda se encarece un 10,3 % en Euskadi, el menor aumento de todo el Estado
Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Euskadi ha registrado en el primer trimestre del año la menor subida del precio de la vivienda entre todas las comunidades autónomas. Así, el encarecimiento en la CAV ha alcanzado el 10,3 %, frente al 12,9 % de media en España.
En lo que respecta al precio de la vivienda nueva, ha subido un 4,9 % en términos interanuales en el País Vasco , solo por encima de Baleares, donde el aumento ha sido del 2,5 %.
En el caso de la vivienda de segunda mano, el precio en Euskadi ha aumentado un 11,4 % hasta marzo, situándose como el tercer incremento más suave, tras Canarias y Cataluña.
En el conjunto de España la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. Y, en el caso de la vivienda nueva lo ha hecho en un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.
Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,3 % de media en 2025 en Euskadi (un 12,7 % en España), en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y personas con menos recursos.
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