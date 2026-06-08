ETXEBIZITZAREN PREZIOA EAE-N

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Etxebizitzaren prezioa %10,3 igo da Euskadin, Estatuko igoerarik txikiena

Astelehen honetan argitaratutako datuen arabera, urteko lehen hiruhilekoan, % 4,9 igo da EAEko etxebizitza berrien prezioa; bigarren eskukoena, berriz, % 11,4.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta

Etxebizitzak eraikitzeko lanak. ARGAZKIA: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Estatistikako Espainiako Institutuak (INE) astelehen honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadik izan du urteko lehen hiruhilekoan etxebizitzen prezioaren igoerarik txikiena autonomia-erkidego guztien artean; hala, EAEko garestitzea % 10,3koa izan da, eta Espainiakoa, berriz, % 12,9koa.

Etxebizitza berrien prezioari dagokionez, % 4,9 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan; Balear Uharteetan garestitu dira gutxien (% 2,5), eta horren aurrean dago EAE.

Bigarren eskuko etxebizitzen kasuan, prezioak % 11,4 egin du gora Euskadin  martxora arte, eta hirugarren igoera txikiena izan da, Kanaria Uharteen eta Kataluniaren atzetik.

Espainian, bigarren eskuko etxebizitza % 13,5 garestitu da 2026ko lehen hiru hilabeteetan, igoerarik handiena seriea hasi zenetik. Etxebizitza berrien kasuan, berriz, % 9,1 egin du gora, 2023ko amaieratik izan duen tasarik txikiena izanik.

2025ean, % 12,3 garestitu zen etxebizitza batez beste Euskadin (% 12,7 Espainian), eskaera gero eta handiagoa eta eskaintza gero eta urriagoa den testuinguruan. Egoera horren ondorioz, prezioek gora egiten jarraitzen dute, eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunak areagotzen doaz, bereziki gazteen eta baliabide urriak dituztenen artean.

Etxebizitza Ekonomia

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