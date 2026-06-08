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Concluye la obra civil ferroviaria del nuevo Topo en San Sebastián con la finalización de la estación de La Concha

Euskal Trenbide Sarea se centrará en los próximos meses en avanzar en cuestiones vinculadas con las instalaciones eléctricas, ventilaciones, señalizaciones y comunicaciones, que regulan las circulaciones de los trenes, así como determinadas urbanizaciones y accesos.
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

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Euskal Trenbide Sarea, el ente público del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, ha concluido la obra civil ferroviaria de la estación junto a La Concha, la última y la más céntrica que completará la pasante del Topo en San Sebastián junto a las de Amara y Bentaberri.

Con este paso, finaliza la obra civil ferroviaria de la nueva pasante soterrada del Topo en la capital guipuzcoana, por lo que ETS se centrará en los próximos meses en avanzar en cuestiones vinculadas con las instalaciones eléctricas, ventilaciones, señalizaciones y comunicaciones, que regulan las circulaciones de los trenes, así como determinadas urbanizaciones y accesos.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha visitado este lunes la infraestructura ferroviaria junto al viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, y el director general de ETS, Antonio López.

Antes de entrar en la estación han podido comprobar las obras de urbanización que han arrancado la semana pasada en las calles Loiola y San Martín. A continuación, han accedido al subsuelo por la boca de Loiola y han bajado al vestíbulo desde donde han observado la panorámica de la terminal.

Con los cuartos técnicos concluidos, en la actualidad se trabaja en el montaje de las instalaciones eléctricas, el montaje de las ventilaciones y las señalizaciones. En esta estación, mientras que el cañón de Loiola está prácticamente finalizado, en el de Xabier Zubiri se acomete el montaje de las escaleras mecánicas y el revestimiento de acero vitrificado.

Gipuzkoa Topo Donostia Economía Donostia-San Sebastián

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