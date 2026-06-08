El papa León XIV pide protección, acogida y oportunidades reales de integración para las personas migrantes
León XIV se ha convertido en el primer papa que habla ante el Congreso. Durante su discurso ha cargado contra el aborto y la eutanasia, ha criticado el rearme como respuesta "a la fragilidad del escenario internacional" y la "descalificación permanente del adversario".
El papa León XIV ha reclamado este lunes ante el "trágico drama migratorio" una respuesta "que mire a las personas" y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran", en su discurso ante el Congreso de los Diputados.
El pontífice estadounidense ha hecho suyas las palabras de Benedicto XVI en el Parlamento alemán en 2011 para, a este respecto, recordar a la clase política que la dignidad de las personas "precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento".
Contra el aborto y la eutanasia
El papa ha proclamado este lunes durante su discurso en el Congreso que la defensa de la vida humana "no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización" y ha defendido que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".
"Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?", ha dicho el papa.
Críticas al rearme
León XVI también ha criticado que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta "a la fragilidad del escenario internacional".
En su intervención ante el Congreso, el papa ha asegurado que "la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional".
"Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", ha lamentado.
Tras criticar el rearme, ha considerado que la verdadera seguridad "nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra".
Invitación a "desarmar el lenguaje"
El papa ha señalado que "la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario". A su vez, ha invitado a diputados y diputadas a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".
Además, "sin confundir el plano jurídico con el moral", ha abogado por "una justa delimitación del poder público" y por "límites morales del poder".
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